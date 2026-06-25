Vergunningsaanvraag voor renovatie en aanbouw in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend om een woning aan de Petershemstraat te renoveren en uit te breiden met een aanbouw.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft op 22 juni 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan een woning aan de Petershemstraat 32. Het gaat om renovatie van het bestaande huis en de bouw van een aanbouw.

De aanvraag valt onder de categorie bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag bekendgemaakt, maar de vergunning zelf is nog niet verleend. Pas na een definitieve beslissing kunnen eventuele vervolgstappen worden genomen.