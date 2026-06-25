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Bedrijfsruimte in Oosterhout wordt omgebouwd tot woning
Vandaag om 10:08
Er is een vergunning aangevraagd voor het ombouwen van een bedrijfsruimte op de begane grond aan de Laanstraat 2 in Oosterhout naar een zelfstandige woning.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 9 juni 2026 ontvangen door de gemeente Oosterhout. Het gaat om het transformeren van een bedrijfsruimte op de begane grond naar een zelfstandige woning. De locatie betreft Laanstraat 2, postcode 4902 PN.
Plannen voor het gebruik van een bedrijfsruimte als woning moeten worden beoordeeld door de gemeente. Dit is nodig om te controleren of het voldoet aan de bouw- en milieuregels. Het proces kan gevolgen hebben voor de omgeving en het gebruik van het pand.
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