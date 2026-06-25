Vergunningsaanvraag voor nieuwe inritten in Oosterhout

In Oosterhout is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van meerdere inritten aan Teilingen 22 tot en met 34.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het realiseren van inritten bij adressen aan Teilingen 22, 24, 26 en 30 in Oosterhout. Het verzoek is op 15 juni 2026 ontvangen door de gemeente.

Deze inritten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor toegang tot woningen of parkeerplaatsen. Het aanleggen ervan heeft vaak invloed op de verkeerssituatie en de openbare ruimte.