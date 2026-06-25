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Opslag voor rioolvervanging Abdijstraat aangevraagd
Vandaag om 10:08
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een opslag aan de Monnikendreef. Deze opslag is bedoeld voor werkzaamheden aan het riool van de Abdijstraat.
De aanvraag voor de vergunning is ingediend op 12 juni 2026. Het gaat om een tijdelijke opslaglocatie die nodig is voor het vervangen van het riool in de Abdijstraat.
De werkzaamheden vinden plaats aan de Monnikendreef. Voor meer informatie over de plannen kan contact worden opgenomen met het gemeentelijke team dat verantwoordelijk is voor vergunningen en toezicht.
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