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Nieuwe woning gepland aan Meelbes in Cuijk

Vandaag om 10:15

Er is een aanvraag ingediend om een woning te bouwen aan Meelbes, nabij nummer 10 in Cuijk. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag ontvangen op 22 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwproject op kavel 506, aangeduid als CUI00 A 7005. Het verzoek valt onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De gemeente beoordeelt de aanvraag en zal binnen acht weken een besluit nemen. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd tot maximaal 14 weken.

De aanvraagprocedure verloopt volgens de gebruikelijke stappen. Tegen de ingediende aanvraag en mogelijke verlenging van de beslistermijn is geen bezwaar mogelijk.

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