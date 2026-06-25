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Bomenkap aangevraagd aan Generaal de Bonsweg in Velp
Vandaag om 10:15
De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van drie bomen aan de Generaal de Bonsweg in Velp. Het verzoek is op 19 juni 2026 ingediend.
Het gaat om het kappen van drie bomen op de locatie tegenover nummer 1 aan de Generaal de Bonsweg in Velp. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004107.
De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.
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