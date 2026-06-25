Nieuwbouw pluimveestal gepland in Heeswijk-Dinther

In Heeswijk-Dinther is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe pluimveestal aan Rukven 8a. De aanvraag is op 22 juni 2026 ontvangen door de gemeente Bernheze.

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De gemeente Bernheze heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject. Het gaat om de bouw van een pluimveestal op het adres Rukven 8a in Heeswijk-Dinther.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/508423 en valt binnen de kaders van de Omgevingswet. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op deze vergunningaanvraag te reageren.