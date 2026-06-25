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Nieuwbouw van 306 appartementen op Fellenoord in Eindhoven
Vandaag om 10:16
Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van 306 appartementen op Fellenoord in Eindhoven. Het gaat om hoogbouw met ruimte voor commerciële activiteiten op de begane grond.
Op Fellenoord in Eindhoven is een plan ingediend om een nieuw appartementencomplex te bouwen. Het gaat om 306 woningen in een hoog gebouw, waarbij de benedenverdieping ruimte biedt voor winkels of andere commerciële functies.
De aanvraag is ontvangen op 22 juni 2026 en wordt momenteel behandeld. Het betreft een omgevingsvergunning en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de plannen.
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