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Vijf bomen langs Dommel mogelijk gekapt

Vandaag om 10:16

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van vijf bomen aan de Professor Dr Dorgelolaan, bij de Dommel in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 22 juni 2026 is een aanvraag binnengekomen voor het verwijderen van vijf bomen. De locatie bevindt zich aan de Professor Dr Dorgelolaan, ongenummerd, dichtbij de Dommel.

Deze melding is uitsluitend ter kennisgeving. Het document ligt niet ter inzage en er is momenteel geen mogelijkheid tot bezwaar.

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