Gemeente Eindhoven wil grond verkopen aan erfpachters

De Gemeente Eindhoven heeft het voornemen om grond te verkopen aan de huidige erfpachters van twee percelen aan de Ullerberglaan en Hoenderberglaan. Deze grond wordt gebruikt voor autoboxen en de erfpacht loopt af in augustus 2027.

Gevonden voor jou

Het gaat om twee kleine percelen van elk 18 vierkante meter in de wijk Woensel. Op deze grond staan autoboxen die eigendom zijn van de huidige erfpachters. Volgens het beleid van de Gemeente Eindhoven hoeft er bij verkoop aan erfpachters geen openbare biedingsprocedure plaats te vinden.

Andere partijen kunnen de percelen niet gebruiken door de aanwezigheid van de autoboxen. Daarom ziet de gemeente de huidige erfpachters als enige geschikte kopers. Het voorgenomen besluit tot verkoop is openbaar gemaakt om iedereen hiervan op de hoogte te stellen.