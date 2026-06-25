Vergunningsaanvraag voor verdeelstations aan Fuutlaan in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd voor het plaatsen van transportverdeelstations aan de Fuutlaan. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 juli 2026 reageren.

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Het ontwerpbesluit betreft een vergunningaanvraag voor het plaatsen van transportverdeelstations op de Fuutlaan, postcode 5613 AB. Het College van burgemeester en wethouders heeft dit bekendgemaakt via een rectificatie op 19 juni 2026.

Het besluit en de ruimtelijke onderbouwing zijn digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven of op het Inwonersplein aan het Stadhuisplein 1. Reacties kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend. Schriftelijke reacties moeten voorzien zijn van naam, adres, datum en handtekening.

Voor mondelinge reacties is een afspraak nodig, uiterlijk 23 juli 2026. Het ontwerpbesluit blijft beschikbaar voor inzage tot en met 30 juli 2026.