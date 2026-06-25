Boom aan Fleminglaan in Eindhoven wordt gekapt en herplant

Er is een aanvraag ingediend om een boom te kappen en te herplanten op de Fleminglaan in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op Fleminglaan 18 in Eindhoven is een vergunning aangevraagd om een boom te verwijderen en een nieuwe te planten. Het verzoek is op 22 juni 2026 ontvangen door de gemeente.

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning en wordt uitsluitend ter kennisgeving gemeld. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk.