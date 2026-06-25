Transportverdeelstations gepland aan Montgomerylaan in Eindhoven

Het gemeentebestuur van Eindhoven heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd voor het plaatsen van transportverdeelstations aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. De plannen liggen tot en met 30 juli ter inzage.

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Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven wil toestemming geven voor het plaatsen van transportverdeelstations aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Het ontwerpbesluit is op 19 juni 2026 bekendgemaakt.

Belangstellenden kunnen het besluit digitaal bekijken via de website van de gemeente Eindhoven of op het Inwonersplein aan het Stadhuisplein. De procedure biedt de mogelijkheid om tot en met 30 juli schriftelijk of mondeling reacties te geven. Voor mondelinge reacties is een afspraak nodig, die uiterlijk 23 juli gemaakt moet worden.