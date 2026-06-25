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105 nieuwe woningen gepland aan de Hoogstraat in Eindhoven
Vandaag om 10:16
Er zijn plannen ingediend om 105 nieuwe woningen te bouwen aan de Hoogstraat in Eindhoven. Hierbij wordt de bestaande bebouwing gesloopt om ruimte te maken voor de herontwikkeling.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 22 juni 2026 ontvangen. Het gaat om de locaties Hoogstraat 105 en Hoogstraat 107A in Eindhoven. Met deze herontwikkeling wordt de bestaande bebouwing vervangen door nieuwe woningen.
De ingediende plannen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Op dit moment is bezwaar maken nog niet mogelijk.
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