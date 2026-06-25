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Metaalschrootopslag aangevraagd aan Poeldonkweg in Den Bosch
Vandaag om 10:16
Er is een vergunning aangevraagd voor het opslaan van metaalschroot aan de Poeldonkweg 5 in Den Bosch. De aanvraag is op 22 juni 2026 ontvangen door de gemeente.
De opslag van metaalschroot aan de Poeldonkweg 5 in Den Bosch betreft een aanvraag die is ingediend bij burgemeester en wethouders. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z/508382.
Op dit moment kan er nog niet worden gereageerd op de vergunningsaanvraag. Het gaat om een locatie met het adres 5216 JX in Den Bosch.
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