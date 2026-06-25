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Melding dierverblijven aan Oirschotseweg in Boxtel
Vandaag om 10:22
De gemeente Boxtel heeft een melding ontvangen voor dierverblijven aan de Oirschotseweg.
Op 1 juni 2026 heeft de gemeente Boxtel een melding ontvangen voor het realiseren van dierverblijven aan de Oirschotseweg 12. Deze melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026060100491 en zaaknummer Z/506546.
Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar te maken.
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