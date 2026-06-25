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Ingetrokken vergunning voor bomenkap in Boxtel
Vandaag om 10:22
De aanvraag om achttien bomen te rooien aan de Baandervrouwenlaan in Boxtel is ingetrokken. Dit gebeurde op 22 juni 2026 door de aanvrager.
De ingediende omgevingsvergunning betrof het verwijderen van achttien dode bomen en enkele andere bomen die niet inpasbaar waren bij de renovatie van een woning en toegangsweg. Het gaat om bomen op het terrein aan de Baandervrouwenlaan 261 in Boxtel.
De aanvrager heeft de vergunningsaanvraag ruim een maand na indiening ingetrokken. De reden hiervoor is niet bekendgemaakt.
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