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Helmond: aanvraag voor uitwegverbreding Gasthuisstraat ingetrokken
Vandaag om 10:22
De aanvraag voor het verbreden van een uitweg aan Gasthuisstraat 9 in Helmond is ingetrokken. Het ging om een vergunningsaanvraag voor een aanpassing op het terrein.
De vergunningsaanvraag betrof het verbreden van een uitweg bij een adres aan de Gasthuisstraat. Het project had zaaknummer 079453080527. Waarom de aanvraag is ingetrokken, is niet bekendgemaakt.
Het intrekken van een aanvraag betekent dat de plannen niet meer doorgaan zoals oorspronkelijk was ingediend. Er is verder geen informatie over nieuwe plannen of andere wijzigingen op deze locatie.
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