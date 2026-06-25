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Vergunning aangevraagd voor Streetleague-finale in Helmond
Vandaag om 10:22
Er is een vergunning aangevraagd voor het Streetleague eindtoernooi op 27 september 2026 aan de Rembrandtlaan in Helmond.
Het straatvoetbaltoernooi vindt plaats aan Rembrandtlaan 30 en is gepland voor eind september. De aanvraag is op 19 juni 2026 ingediend.
Het betreft een kennisgeving, waarbij bezwaren pas mogelijk zijn nadat de burgemeester een besluit heeft genomen. Eventuele verleende vergunningen worden later officieel bekendgemaakt.
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