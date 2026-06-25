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Vanthillo BVBA vraagt vergunning aan voor veehouderij in Hoogstraten
Vandaag om 10:23
Vanthillo BVBA heeft een vergunning aangevraagd om een veehouderij te wijzigen op de Terbeeksestraat in Hoogstraten. Het bijbehorende milieueffectrapport moet nog worden goedgekeurd.
De aanvraag betreft de adressen Terbeeksestraat 64B en 75. De Provincie Antwerpen behandelt het verzoek en heeft een openbaar onderzoek gestart dat loopt van 12 juni 2026 tot en met 11 juli 2026.
Tijdens deze periode kunnen mensen hun mening of opmerkingen over de aanvraag delen. Het dossier is op afspraak in te zien bij de Dienst omgeving van de gemeente Hoogstraten, of digitaal via het inzageloket van de overheid. Het milieueffectrapport is een belangrijk onderdeel van deze procedure.
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