Steenbergen wil tijdelijk zonnepark op Landgoed Dassenberg toestaan

De gemeente Steenbergen heeft een ontwerpvergunning opgesteld voor een tijdelijk zonnepark op Landgoed Dassenberg. Het park krijgt een oppervlakte van 18,8 hectare en mag maximaal 25 jaar blijven. Het plan wijkt af van het bestemmingsplan, maar voldoet aan ruimtelijke regels.

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Het tijdelijke zonnepark Zonneland Dassenberg komt ten oosten van de Halsterseweg en ten zuiden van de Ligne. De vergunning omvat onder andere bouwactiviteiten en werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van het zonnepark. Het project valt onder de Crisis- en herstelwet, die bepaalde procedures versnelt.

De gemeente heeft besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is, ondanks de beoordelingsplicht. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 26 juni 2026 zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Steenbergen en online via de websites Ruimtelijke Plannen en Omgevingsloket.