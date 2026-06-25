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Nieuw elektriciteitsstation gepland in Reusel-De Mierden

Vandaag om 10:23

De gemeente Reusel-De Mierden wil een elektriciteitsstation plaatsen nabij Klappeistraat 12. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten met netbeheerder Enexis.

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Het gaat om een perceel dat kadastraal bekend is als Gemeente Reusel, sectie A, nummer 4678. Enexis is de enige partij die in deze regio verantwoordelijk is voor de aansluiting en verdeling van elektriciteit. Daarom wordt zij aangemerkt als de enige geschikte partij voor deze overeenkomst.

De gemeente heeft besloten dat een selectieprocedure niet nodig is, omdat Enexis als enige voldoet aan de objectieve en toetsbare criteria. Na een termijn van twintig dagen, gerekend vanaf de publicatie van dit voornemen, zal de overeenkomst definitief worden gesloten.

Met deze stap wil de gemeente voldoen aan de wettelijke eisen en het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021. Het nieuwe elektriciteitsstation moet bijdragen aan een betrouwbare energievoorziening in de regio.

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