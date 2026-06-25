Reusel-De Mierden wil elektriciteitsstation bij Vloeieind 33

De gemeente Reusel-De Mierden is van plan een elektriciteitsstation te plaatsen nabij Vloeieind 33. Hiervoor wil zij een overeenkomst sluiten met Enexis om een recht van opstal en een erfdienstbaarheid te vestigen.

Gevonden voor jou

Het perceel waar het elektriciteitsstation moet komen, is kadastraal bekend als Gemeente Hooge en Lage Mierde, sectie H, nummer 2197. Volgens de gemeente is Enexis de enige geschikte partij om deze taak uit te voeren, omdat zij verantwoordelijk is voor het aansluiten en verdelen van elektriciteit in de regio.

Bij het vestigen van een recht van opstal en een erfdienstbaarheid is normaal gesproken een selectieprocedure nodig, zodat meerdere gegadigden een kans krijgen. In dit geval ziet de gemeente af van die procedure, omdat Enexis op basis van objectieve en toetsbare criteria de enige geschikte partij is.

De gemeente heeft aangekondigd dat zij twintig dagen na publicatie van dit voornemen in het Gemeenteblad en op de website van de gemeente de overeenkomst zal aangaan, tenzij er binnen die termijn een kort geding wordt aangespannen. Na deze periode vervalt het recht om bezwaar te maken tegen het plan.