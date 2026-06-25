Kamerverhuurvergunning aangevraagd voor pand in Tilburg

Voor een pand aan de Albionstraat in Tilburg is een vergunning aangevraagd om woonruimte om te zetten naar kamers voor verhuur.

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De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor een kamerverhuurvergunning voor het pand Albionstraat 30-32. Het gaat om een vergunning volgens artikel 21.c van de Huisvestingswet.

De aanvraag is op 22 juni 2026 ingediend en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007941. Naar verwachting neemt de gemeente op 17 augustus 2026 een besluit over de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie over de documenten en mogelijkheden om hierop te reageren.