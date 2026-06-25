Tilcoating mag rioolinspectie voorschrift schrappen

Tilcoating B.V. in Tilburg heeft toestemming gekregen om een verplicht rioolinspectievoorschrift te laten vervallen. Dit besluit is op 23 juni 2026 verzonden door de gemeente Tilburg.

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Het bedrijf aan de Andromedastraat 9 vroeg eerder dit jaar om het voorschrift, dat hen verplicht elke drie jaar een inspectie van het riool uit te voeren, in te trekken. De gemeente heeft dit verzoek nu goedgekeurd.

Het besluit is onderdeel van een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten. Tilcoating had de aanvraag ingediend op 25 februari 2026. Het besluit treedt de dag na verzending in werking.