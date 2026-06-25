Tilburg wil parkeerregulering in rayon Oost-03 uitbreiden

Gemeente Tilburg is van plan de parkeerregels in rayon Oost-03 aan te passen. Door klachten van bewoners over parkeeroverlast in de avonduren en het weekend wil het college de huidige regeling uitbreiden naar een zevendaagse regeling.

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Het gaat om een uitbreiding van de huidige vijfdaagse regeling, die geldt van maandag tot en met vrijdag tussen negen uur 's ochtends en drie uur 's middags. De nieuwe regeling zou zeven dagen per week ingaan, met werktijden van maandag tot en met zaterdag tussen negen uur 's ochtends en twee uur 's nachts en op zondag vanaf twaalf uur 's middags tot twee uur 's nachts.

De wijziging sluit aan bij de regels in omliggende rayons Oost-01, Oost-02 en Zuid-03. De gemeente benadrukt dat deze verandering geen invloed heeft op bestaande bewonersvergunningen, tarieven of de bezoekersregeling.

Het voorstel volgt op meldingen van bewoners over parkeerdruk in de avonduren en het weekend, met 54 meldingen via Fixi in 2025 en 2026. Daarnaast werd begin 2026 een petitie ingediend door bewoners van de Professor Dondersstraat, ondertekend door ruim 35 huishoudens. Parkeertellingen bevestigen de klachten.