Geldrop-Mierlo wil drie grondstroken verkopen aan buren

De gemeente Geldrop-Mierlo is van plan drie grondstroken te verkopen aan de eigenaren van aangrenzende percelen. Het gaat om stukken grond van 27, 28 en 77 vierkante meter, gelegen nabij Laag Geldrop.

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De drie grondstroken grenzen direct aan percelen die in particulier bezit zijn. Volgens de gemeente komen alleen de eigenaren van deze aangrenzende percelen in aanmerking voor aankoop. Dit voorkomt dat het eigendom van de grond versnipperd raakt.

De gemeente heeft deze verkoopplannen bekendgemaakt om te voldoen aan een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021. De eigenaren van de percelen worden gezien als de enige geschikte kopers op basis van objectieve en toetsbare criteria.

De grondstroken liggen aan Laag Geldrop en hebben een oppervlakte van respectievelijk 27, 28 en 77 vierkante meter. Het gaat om gedeelten van een gemeentelijk perceel in sectie K, nummer 1753.