Voetbalclinics in Nuenen deze zomer bij Jeugdpark Lissevoort

Deze zomer organiseert de LEVgroep zes begeleide voetbalclinics op het voetbalveld bij Jeugdpark Lissevoort in Nuenen. De clinics zijn gepland op woensdagen tussen 15 juli en 19 augustus 2026.

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De begeleide voetbalclinics vinden plaats op zes woensdagen in de zomer van 2026. De eerste bijeenkomst is op 15 juli en de laatste op 19 augustus. De activiteiten worden gehouden op het voetbal- en pannaveld bij Jeugdpark Lissevoort in Nuenen.

De LEVgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de clinics. Het doel is om deelnemers sportief bezig te laten zijn en hen onder begeleiding voetbalvaardigheden bij te brengen. Omdat het een melding betreft, zijn er geen juridische bezwaren mogelijk.