Advertentie
Buurtbbq op Schout Diercxlaan in Nuenen aangekondigd
Vandaag om 10:27
Op 29 augustus 2026 organiseert de buurt aan de Schout Diercxlaan in Nuenen een barbecue. De melding hiervoor is op 18 juni 2026 verzonden.
De barbecue wordt georganiseerd door de 'Organisatie Buurtbbq'. Het evenement vindt plaats aan de Schout Diercxlaan in Nuenen.
Het betreft een melding en geen aanvraag waarvoor een juridische procedure geldt. Bewoners uit de omgeving kunnen zich verheugen op een gezellige bijeenkomst.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie