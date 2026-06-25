Omgevingsvergunning verleend voor verbouwing bungalow in Nuenen

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben toestemming gegeven voor het verbouwen van een bungalow aan de Vondelstraat 26 in Nuenen. De vergunning is op 23 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om de bungalow op het genoemde adres aan te passen. Het zaaknummer van de aanvraag is 08203625048.

Wie de vergunning en bijbehorende stukken wil inzien, kan deze digitaal opvragen via de gemeente Nuenen. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vragen over de vergunning kunnen ook via deze weg gesteld worden.