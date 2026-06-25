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Uitstel beslissing omgevingsvergunning voor dakkapel in Best
Vandaag om 10:27
De gemeente Best heeft de beslissing op een aanvraag voor een dakkapel uitgesteld. Het gaat om een vergunning voor de Prins Bernhardlaan 93.
Het uitstel betreft een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan zowel de voor- als achterzijde van de woning. De gemeente heeft zes weken extra tijd genomen om de aanvraag te beoordelen.
De vergunningaanvraag heeft betrekking op technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00000605.
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