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Gemeente Best trekt Verordening Wet inburgering in
Vandaag om 10:27
De gemeenteraad van Best heeft besloten om de Verordening Wet inburgering, die sinds 2007 van kracht was, formeel in te trekken.
De intrekking van deze verordening is vastgesteld tijdens de raadsvergadering op 15 juni 2026. Hiermee komt officieel een einde aan de regelgeving die sinds 26 februari 2007 in de gemeente Best gold.
Het besluit is genomen op voorstel van Burgemeester en wethouders en bekrachtigd door de gemeenteraad. De intrekking is ondertekend door raadsgriffier Rian Swinkels-van de Laar en voorzitter M.J.D. Donders-de Leest.
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