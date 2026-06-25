Nieuw handhavingskader Wmo vastgesteld door Kempen-gemeenten

De Kempen-gemeenten hebben een nieuw handhavingskader voor Wmo-toezicht vastgesteld. Dit kader zorgt voor uniformiteit bij handhaving na kwaliteitstoezicht door de GGD Hart voor Brabant.

Gevonden voor jou

Het nieuwe handhavingskader vervangt het eerdere beleid en is vastgesteld door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Best, Oirschot en Veldhoven. Het doel is om eenduidig op te treden tegen zorgaanbieders die niet voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

De GGD Hart voor Brabant blijft toezichthouder voor deze gemeenten en kan bij overtredingen van de regels adviseren om op te schalen naar handhavingsmaatregelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij verschillende instrumenten tot zijn beschikking, zoals waarschuwingen, dwangsommen of bestuursdwang. In ernstige gevallen kan een overeenkomst met een zorgaanbieder worden ontbonden.

Het nieuwe kader richt zich op het verbeteren van maatschappelijke ondersteuning en zorgt ervoor dat alle gemeenten in de regio hetzelfde beleid hanteren. Het is op 16 juni 2026 officieel vastgesteld door de gemeente Best.