Uitstel beslissing op vergunningaanvraag in Best

De gemeente Best heeft besloten om de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Drs. J.L. Moonenstraat 23A met zes weken uit te stellen.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een dakopbouw en het vernieuwen en isoleren van het dak. Het gaat om activiteiten zoals een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten.

Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00000208. Tegen de beslissing tot uitstel kan geen bezwaar worden gemaakt.