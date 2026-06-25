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Uitstel beslissing voor verbouwing woonhuis in Best
Vandaag om 10:27
De gemeente Best heeft de beslissing over de verbouwing van een woonhuis aan de Sint-Oedenrodeseweg met zes weken uitgesteld.
Het gaat om een aanvraag voor het uitbreiden en verbouwen van een woonhuis op Sint-Oedenrodeseweg 28 in Best. De aanvraag betreft onder meer bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten.
Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00000812. Het uitstel betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om tot een besluit te komen. Tegen dit uitstel is geen bezwaar mogelijk.
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