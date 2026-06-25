Oisterwijk start aanbesteding meubilair en werkt aan archiefbeheer

Het college van Oisterwijk heeft besloten een aanbesteding te starten voor los meubilair en een rapport over informatiebeheer volgens de Archiefwet goedgekeurd.

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De gemeente Oisterwijk gaat een raamovereenkomst opzetten voor de levering van los meubilair. Dit gebeurt via een Europese aanbestedingsprocedure. De eerste opdracht binnen deze overeenkomst is het leveren van meubilair voor het nieuwe gemeentehuis.

Daarnaast heeft het college een voortgangsrapport over de Archiefwet 2026 goedgekeurd. In dit rapport wordt gekeken naar het huidige informatiebeheer en waar verbeteringen nodig zijn. Er wordt ingezet op digitalisering, meer bewustzijn bij medewerkers en duidelijke afspraken over archiefbeheer. Het rapport wordt vóór 15 juli aangeboden aan de gemeenteraad en de provincie.