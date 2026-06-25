Horecabedrijf Het Boerenhuis in Deurne mogelijk permanent toegestaan

De gemeente Deurne wil het omgevingsplan wijzigen voor Bruggenseweg 10. Hierdoor kan horecabedrijf Het Boerenhuis een permanente vergunning krijgen, in plaats van een tijdelijke.

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Het horecabedrijf Het Boerenhuis aan de Bruggenseweg 10 in Deurne mag nu tijdelijk opereren. De gemeente wil dit veranderen door het omgevingsplan aan te passen, zodat het bedrijf permanent is toegestaan. Het huidige omgevingsplan biedt hier geen ruimte voor, waardoor een wijziging nodig is.

Het perceel waarop de wijziging betrekking heeft, staat geregistreerd als sectie V, nummer 124. Er is al contact geweest tussen de initiatiefnemers en omwonenden over de plannen. Een verslag van deze gesprekken zal worden toegevoegd aan het omgevingsplan.

Het ontwerp voor de wijziging wordt binnenkort zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen inwoners en andere betrokkenen hun mening geven, wat wordt meegenomen in de besluitvorming door de gemeenteraad. De exacte startdatum van deze inzageperiode wordt later bekendgemaakt.