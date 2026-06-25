Elektrische laadplaatsen bij Sportlaantje in Haaren

In Haaren worden bij Sportlaantje 1A twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

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De gemeente Oisterwijk heeft besloten twee parkeerplekken bij Sportlaantje 1A in Haaren exclusief beschikbaar te stellen voor het opladen van elektrische auto's. Dit gebeurt door het plaatsen van speciale verkeersborden, zoals voorgeschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Dit besluit sluit aan bij nationale en regionale doelstellingen om elektrisch rijden te stimuleren en de benodigde laadinfrastructuur uit te breiden. De gekozen locatie is gebaseerd op een analyse van laadbehoefte en toekomstprognoses tot 2030. De laadpaal, die twee auto's tegelijk kan opladen, is onderdeel van een bredere uitrol van slimme laadpunten in Noord-Brabant en Limburg.

Hoewel dit leidt tot een verschuiving in parkeermogelijkheden, blijft de bruikbaarheid van omliggende parkeerplaatsen gewaarborgd. Het faciliteren van openbare laadvoorzieningen wordt gezien als een belangrijk maatschappelijk belang.