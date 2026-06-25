Gemeente Oisterwijk informeert raad over opvang en jeugdhulp

Het college van Oisterwijk heeft de raad geïnformeerd over opvang, integratie en jeugdhulp. Dit gebeurde naar aanleiding van ontwikkelingen en onderzoek.

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De gemeente Oisterwijk heeft op 9 juni 2026 besloten om de gemeenteraad via een brief te informeren over diverse onderwerpen binnen de keten ‘Van opvang tot en met integratie’. Deze brief gaat onder meer over de nieuwbouw van het asielzoekerscentrum en de noodopvanglocatie, de gevolgen van de Spreidingswet en de huisvesting van statushouders. Ook de inburgering en nieuwe contracten komen aan bod.

Daarnaast heeft het college kennis genomen van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugdhulp 2025. Dit onderzoek toont aan dat jeugdigen en hun ouders de jeugdhulp in Oisterwijk over het algemeen positief waarderen. Het totaalcijfer steeg naar 7,4 en de hulp laat zichtbare effecten zien voor inwoners.