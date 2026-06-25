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Kampeerplek gepland aan de Bredaseweg in Chaam

Vandaag om 10:28

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een kampeerplek in Chaam.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam hebben op 18 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een kampeerplek. Het gaat om een locatie aan de Bredaseweg 72a in Chaam.

De gemeente heeft de aanvraag gepubliceerd om inwoners te informeren. Pas nadat er een besluit is genomen over deze vergunning, kan er officieel bezwaar worden gemaakt. Details over het besluit zullen op een later moment bekend worden gemaakt.

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