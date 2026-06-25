Beslistermijn verlengd voor uitbreiding stal in Chaam

Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam hebben de beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor het uitbreiden van een stal aan de Alphensebaan in Chaam met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een staluitbreiding op het adres Alphensebaan 15 in Chaam. De gemeente heeft op 22 juni 2026 besloten de wettelijke termijn voor de beoordeling van deze aanvraag te verlengen.

De verlenging geldt voor een periode van zes weken. Bezwaar maken tegen deze beslissing is niet mogelijk.