Omgevingsvergunning voor dak en zonnepanelen in Volkel ingetrokken

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning in Volkel, ingediend in maart 2026, is ingetrokken. Het ging om het vervangen van een dak en het plaatsen van zonnepanelen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof een schuur aan de Biesthoekstraat 6 in Volkel. Het dossier, geregistreerd onder nummer 26130-2026, zou het dak vervangen en zonnepanelen installeren.

De vergunningaanvraag was specifiek gericht op technische aanpassingen. De reden voor de intrekking is niet bekendgemaakt.