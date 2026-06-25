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Omgevingsvergunning voor dak en zonnepanelen in Volkel ingetrokken

Vandaag om 10:28

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning in Volkel, ingediend in maart 2026, is ingetrokken. Het ging om het vervangen van een dak en het plaatsen van zonnepanelen.

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De aanvraag betrof een schuur aan de Biesthoekstraat 6 in Volkel. Het dossier, geregistreerd onder nummer 26130-2026, zou het dak vervangen en zonnepanelen installeren.

De vergunningaanvraag was specifiek gericht op technische aanpassingen. De reden voor de intrekking is niet bekendgemaakt.

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