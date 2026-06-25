Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning in Schaijk

De gemeente Schaijk heeft de termijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om schilderwerk aan een woning aan de Bossestraat.

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De behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Bossestraat 36 in Schaijk is verlengd. Het betreft het schilderen van een woning en kozijnen volgens het omgevingsplan. De gemeente heeft besloten de afhandelingstermijn met maximaal zes weken te verlengen.

Het besluit is op 23 juni 2026 verzonden en geldt uitsluitend als kennisgeving. Er is geen bezwaar mogelijk tegen deze verlenging. Het dossiernummer van de aanvraag is 38200-2026.