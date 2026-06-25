Beslistermijn vergunning voor kappen boom in Uden verlengd

De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor een vergunning om een berk te kappen verlengd met maximaal zes weken.

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Het gaat om een aanvraag voor het kappen van een berk aan de Wilhelminastraat in Uden. Het verlengingsbesluit met dossiernummer 37031-2026 is op 23 juni 2026 verzonden.

Deze verlenging is een standaardprocedure en betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag af te handelen. Het besluit is alleen ter kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.