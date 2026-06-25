Ingetrokken aanvraag tijdelijke inrit op Kerkstraat in Bergeijk

De aanvraag voor een tijdelijke inrit op Kerkstraat in Bergeijk is ingetrokken.

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De gemeente Bergeijk heeft laten weten dat de aanvraag voor een tijdelijke inrit op Kerkstraat 10 niet meer wordt behandeld. Het verzoek, dat op 16 juni 2026 werd ingediend, is ingetrokken. Hierdoor stopt de procedure en zal de gemeente geen besluit nemen over de aanleg.

De aanvraag had betrekking op een tijdelijke inrit, bedoeld om een uitweg op het adres Kerkstraat 10 te realiseren. Omdat de aanvraag is ingetrokken, kunnen belanghebbenden geen bezwaar maken. De gemeente benadrukt dat er geen verdere acties of besluiten worden genomen in deze zaak.