Recordtemperatuur of niet, Bij ons in Brabant gaat gewoon door

Vrijdag en zaterdag gaat de eerste editie van 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion van start. Er worden in totaal 50.000 bezoekers verwacht die te maken krijgen met extreme hitte. De kans is groot dat vrijdag de hoogste temperatuur ooit wordt gemeten. Ondanks code rood maakt de organisatie zich geen zorgen, maar neemt zij wel de nodige maatregelen om de gezondheid van bezoekers te garanderen.

Van de Wouw heeft niet overwogen om het concert in Eindhoven af te blazen of later te beginnen vanwege de hitte. Andere festivals doen dat wel. Defqon.1 in Biddinghuizen heeft besloten vrijdag en zaterdag alleen mensen met een weekendticket toe te laten vanwege de hitte. Daardoor zal het minder druk zijn op het festivalterrein.

"De zon zakt vanaf een uur of half zeven weg achter het stadion, waardoor het publiek in de schaduw staat als het concert om acht uur begint." Alleen een klein stukje van de golden circle vlak voor het podium staat het eerste kwartier van het concert nog in de zon.

"We hebben één groot voordeel en dat is dat we in een stadion zitten", zegt Jasper van de Wouw van evenementenbureau This is Live. Hij maakt zich geen zorgen dat bezoekers vrijdag last gaan hebben van de brandende zon.

Drinkwater, zonnebrand en nevelkanonnen

'Bij ons in Brabant' heeft een aantal maatregelen genomen tegen de hitte. Er is gratis drinkwater en zonnebrandmiddel beschikbaar in het stadion. Bezoekers mogen een plastic flesje meenemen dat ze kunnen laten vullen bij de tappunten.

Mogelijk worden ook zogenaamde nevelkanonnen ingezet. "Die blazen over vijftig meter een nevelgordijn over de bezoekers. Dat zorgt voor verkoeling." Omdat het de eerste keer is dat deze nevelkanonnen worden gebruikt, wordt eerst onderzocht of dat veilig kan.

Vol in de zon

De Eindhovense entertainer Joëll Borelli is de grote kartrekker van het evenement. Hij maakte de afgelopen maanden volop reclame voor het nieuwe evenement, dat de ambitie heeft om op termijn het nieuwe 'Groots met een zachte G' te worden.

Hij heeft zich de afgelopen maanden goed voorbereid op de twee concerten. "Het enige waar ik een beetje nerveus over was, was of het weer goed zou zijn, maar onze lieve Heer heeft een klein beetje overdreven."

Volgens Borelli werd in december het scenario al besproken voor wat ze zouden doen als het warmer zou worden dan 35 graden. "Toen zei ik nog: jongens, waar hebben jullie het over? Maar er lag toen al een scenario klaar." Iedereen is goed voorbereid. "Ik zelf sta het eerste halfuur met mijn bakkes vol in de zon, maar ik heb zonnebrand bij me."

Later opdagen

Van de Wouw verwacht dat veel bezoekers later zullen komen vanwege de hitte: "Dan hoeven ze niet zo lang in de zon te zitten" De show zelf duurt drie uur. Op het hoogtepunt verwacht het KNMI vrijdag een temperatuur van 40 graden. Als de poorten van het stadion om zes uur opengaan, zou het 37 graden zijn.

Ticketswap

Er zijn meer dan 50.000 kaarten verkocht, maar de laatste dagen worden veel tickets aangeboden via Ticketswap. Mensen die lastminute van hun kaarten af willen vanwege de extreme weersvoorspelling bieden ze op dit platform aan. "Dat zien we vaker, dat gebeurde afgelopen weekend bij de Toppers ook. Daar was het ook heel warm", zegt een woordvoerder van This is Live.