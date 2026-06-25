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Plannen voor nieuwe poort aan Kaasmaker in Hilvarenbeek
Vandaag om 11:02
Er is een aanvraag ingediend om een poort te plaatsen aan de achterzijde van een pand aan de Kaasmaker 6 in Hilvarenbeek. Het verzoek is op 23 juni 2026 ontvangen door de gemeente.
De aanvraag betreft het maken, veranderen of anders gebruiken van een uitweg aan de achterzijde van het pand. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze aanvraag geregistreerd onder kenmerk 1064923.
Het gaat om een standaard procedure. Pas wanneer de vergunning is verleend, kunnen eventuele juridische stappen worden ondernomen. Voor meer informatie over de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Hilvarenbeek.
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