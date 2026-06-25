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Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Den Dungen
Vandaag om 11:07
Er komt een gesloten bodemenergiesysteem aan de Spekstraat 2 B in Den Dungen. Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel hebben hiervoor een melding ontvangen.
Het systeem wordt aangelegd op het adres Spekstraat 2 B, 5275 JG Den Dungen. De melding is op 2 juni 2026 binnengekomen bij de gemeente. Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de bodem om energie op te slaan en terug te winnen, bijvoorbeeld voor verwarming of koeling.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het zaaknummer is Z/506627.
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