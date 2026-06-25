Live muziek op 10 juli in Berlicum met ontheffing voor geluid

Op vrijdag 10 juli 2026 organiseert De Moerkoal een muzikale avond aan de Driezeeg 20 in Berlicum. Het evenement vindt plaats van zeven tot half tien ’s avonds en heeft een ontheffing voor geluid.

Gevonden voor jou

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft op 23 juni 2026 toestemming verleend voor deze incidentele festiviteit. Het gaat om een live muziekavond die valt onder de Algemene plaatselijke verordening van 2014.

De ontheffing maakt het mogelijk om tijdelijk meer geluid te produceren dan normaal is toegestaan. Het evenement is bedoeld om bewoners en bezoekers een gezellige avond te bieden.