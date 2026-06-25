Aanvraag omgevingsvergunning Lage Ham Dongen ontvangen

De gemeente Dongen heeft op 22 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Lage Ham DGN01 N 1342. Het gaat om bouwactiviteiten, afwijkingen van regels en het aanleggen van een uitweg.

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Op 22 juni 2026 is bij de gemeente Dongen een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag geldt voor locatie Lage Ham DGN01 N 1342 en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001011.

De vergunning heeft betrekking op drie activiteiten: het uitvoeren van bouwprojecten, het afwijken van bestaande regels in het omgevingsplan en het aanleggen of aanpassen van een uitweg. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, al kan deze termijn eenmalig met zes weken worden verlengd. Wanneer aanvullende informatie nodig is, kan de procedure tijdelijk worden opgeschort.